В Севастополе с начала года сбито почти 40 пешеходов

Трое насмерть

В Севастополе за три месяца текущего года уже выявлено 596 водителей, которые не предоставили преимущества пешеходам при проезде пешеходного перехода, сообщает пресс-служба городского ГАИ.

Инспекторы ДПС во время последнего рейда составили 11 админпротоколов в отношении водителей, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов. Им грозит штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Также ведомство отмечет, что за прошедший период этого года произошло 38 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 35 получили различные травмы.

«Все ДТП с погибшими пешеходами совершены в Гагаринском районе по причине нарушения водителями правил проезда нерегулируемого пешеходного перехода»,— в Госавтоинспекции города.

Напомним, на Столетовском проспекте девушка за рулем сбила мама с дочкой.

Ольга Сурикова