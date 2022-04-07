На Столетовском проспекте сбита мама с ребенком

На пешеходном переходе

В Севастополе 6 апреля на Столетовском проспекте, напротив дома 17А, была сбита мама с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Оказалось, что за рулем автомобиля Hyundai, который совершил наезд, была девушка 1990 года рождения и не имела при этом прав.

«При проверке выяснилось, что автоледи не имеет водительского удостоверения и, с её слов, сейчас проходит обучение в автошколе», — рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка, которая была госпитализирована в детскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все причины и обстоятельства наезда.

Напомним, полиция Севастополя сообщала, что одну неделю в январе 2022 года было сбито трое детей.

Ольга Сурикова