На Столетовском проспекте сбита мама с ребенком

На пешеходном переходе
В Севастополе 6 апреля на Столетовском проспекте, напротив дома 17А, была сбита мама с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Оказалось, что за рулем автомобиля Hyundai, который совершил наезд, была девушка 1990 года рождения и не имела при этом прав.
«При проверке выяснилось, что автоледи не имеет водительского удостоверения и, с её слов, сейчас проходит обучение в автошколе», — рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.
В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка, которая была госпитализирована в детскую больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все причины и обстоятельства наезда.
Напомним, полиция Севастополя сообщала, что одну неделю в январе 2022 года было сбито трое детей.
Ольга Сурикова