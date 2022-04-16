Экипаж затонувшего крейсера «Москва» прибыл в Севастополь

В порт базирования

Российские СМИ пишут, что стала известна судьба экипажа затонувшего крейсера «Москва». Моряков доставили в Севастополь.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации», — сообщил ТАСС источник в морских кругах.

Ранее появилась информация, что военнослужащих с крейсера эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского флота.

Напомним, первые сообщения о повреждении корабля появились утром 14 апреля. Минобороны кратко проинформировало, что на крейсере сдетонировал боезапас и произошел пожар. Спустя несколько часов ведомство сообщило, что корабль сохранил плавучесть и будет отбуксирован в порт. Однако 15 апреля крейсер затонул при буксировке.

Ольга Сурикова

Фото: Инна Кривонос