В Севастополе простились с разведчиком-гранатометчиком морской пехоты ЧФ

Погиб под Мариуполем

В Севастополе простились с Сергеем Сергеевичем Бондаренко — ефрейтором, разведчиком-гранатометчиком разведывательной десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, сообщил в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Сергей Бондаренко родом из рабочего поселка Медведицкий Жирновского района Волгоградской области.

С 2014 года он служил в войсковой части 67606 в Севастополе. Затем в 126-ой отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригаде береговой обороны в Перевальном. С лета 2021 года в 810-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота в Севастополе.

Он участвовал в уничтожении скоплений неонацистов и бронетехники, а также поражении их в укрытиях. Погиб в боях за Мариуполь.

«Будем помнить о его подвиге», — написал губернатор.

Ольга Сурикова