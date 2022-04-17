В Севастополе простились с разведчиком-гранатометчиком морской пехоты ЧФ

Погиб под Мариуполем
В Севастополе простились с Сергеем Сергеевичем Бондаренко — ефрейтором, разведчиком-гранатометчиком разведывательной десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, сообщил в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.
Сергей Бондаренко родом из рабочего поселка Медведицкий Жирновского района Волгоградской области.
С 2014 года он служил в войсковой части 67606 в Севастополе. Затем в 126-ой отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригаде береговой обороны в Перевальном. С лета 2021 года в 810-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота в Севастополе.
Он участвовал в уничтожении скоплений неонацистов и бронетехники, а также поражении их в укрытиях. Погиб в боях за Мариуполь.
«Будем помнить о его подвиге», — написал губернатор.
Ольга Сурикова