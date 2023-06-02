В Севастополе с начала года подорожали маленькие «однушки»

В Севастополе с начала года выросли цены на квартиры до 32-х квадратных метров, сообщают аналитики порта «МИР КВАРТИР».

Так в Севастополе средняя цена квадратного метра на такую недвижимость составляет 167 745 рублей, рост за 5 месяцев составил 3%. В целом квартира стоит 4,4 млн рублей, рост стоимости – 1,5 %.

Примечательно, что наш город на 5 место по уровню цены маленьких квартир. Дороже только в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Напомним, в Севастополе в I квартале этого года на 42, 3 % выросла заинтересованность в жилье на первичном рынке.