В Севастополе построят комбинированный центр для «классического» и киберспорта

В Севастополе построят первый фиджитал-центр, который будет совмещать спортивные площадки для «классического» и киберспорта. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В центре будут оборудованы зоны виртуальной реальности, компьютерная зона, а также «умная» спортивная площадка, где можно будет заниматься футболом, баскетболом и воркаутом.

«Ключевая идея фиджитал-спорта заключается в совмещении компьютерных видов спорта с привычными физическими нагрузками. Это выглядит примерно так: футбольная команда играет первый тайм в компьютерной игре, а второй — на поле. При этом все забитые мячи виртуального и классического матча в итоге суммируются», — рассказал глава города.

Городские власти планируют построить его до конца 2023 года на ул. Колобова, 21. В нем будут медицинский кабинет, раздевалки и т. д.

Напомним, директор центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрий Карпов в интервью для представителей Федерации компьютерного спорта Севастополя рассказал, что с этого года в нашем городе появились выплаты для киберспортсменов и их тренеров, а также анонсировал создание сборной команды Севастополя по киберспорту.