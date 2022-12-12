Развожаев поручил разобраться с компанией, которая обслуживала упавший лифт

Сейчас в доме по адресу Героев Сталинграда, 35, где накануне упал лифт с женщиной и ребенком, проводится экспертиза, после чего жильцы смогут принять решение о замене кабины. Об этом 12 декабря в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Глава горхоза отметил, что во время ЧП сработали тормозные башмаки, которые и остановили лифт. Сейчас на место вызвана экспертиза, проверяется, как специализированная организация обслуживала лифтовое оборудование.

«Я думаю, понятно, нужно разобраться с организацией, которая подписалась за ввод и обслуживание лифта, с ней нужно разобраться и по нашей лини, и правоохранители без нас разберутся», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Добавим, что прокуратура города сообщила, что будет дана оценка действиям управляющей компании «Товарищество собственников недвижимости № 87» и организации, обслуживающей лифтовое оборудование.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

