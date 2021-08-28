В Севастополе с фирмы взыскали 14 миллионов рублей за загрязнение почвы

Свалку устроили в Гончарном

Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск Севприроднадзора о возмещении юридическим лицом вреда, причиненного почвам. Сумма взыскания составила более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства города.

Несанкционированная свалка отходов строительных и ремонтных работ и грунта была выявлена Севприроднадзором в Гончарном. Были отобраны пробы почв, которые показали превышение содержания химических веществ.

«Виновное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Также Севприроднадзор направил требование о возмещении ущерба в добровольном порядке. В указанный срок ущерб не был возмещен, поэтому ведомство обратилось в суд», — отметили в правительстве.

Подчеркивается, что отходы должны были подлежать переработке или вывозу на полигон. Складирование на земле отходов без подтверждающих документов о классе опасности или без договора купли-продажи, который подтверждает, что материал будет использован в дальнейшем, запрещено.

Если отходы имеют повышенный класс опасности, необходима лицензия на обращение с ними.

Напомним, также было выявлено, что недалеко от озера Святого Климента и Свято – Климентовского пещерного монастыря сваливают бытовые отходы.

Ольга Сурикова