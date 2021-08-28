Севастополец угнал и сжег автомобиль, который хотел купить

Ему грозит до пяти лет

Молодой севастополец угнал автомобиль «ВАЗ-2107», который ранее увидел выставленным на продажу.

Владелец готов был продать машину за 50 тысяч рублей. Парень встретился с продавцом, пообещал собрать необходимую сумму для покупки, а затем ушел.

Через несколько дней он пьяный вернулся к припаркованной «семерке» и решил угнать ее. «Злоумышленник разбил стекло, проник в салон, запустил двигатель и уехал к своей родственнице в Бахчисарайский район. Там угонщик осознал, что совершил преступление и, опасаясь разоблачения, сжег автомобиль в поле и скрылся с места происшествия», — рассказали в пресс-службе УМВД города подробности преступления.

Однако оперативниками он был задержан. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе двое молодых парней решили ночью погонять на старых «жигулях», теперь им светит до семи лет лишения свободы.

Ольга Сурикова