Сегодня в Севастополе пройдут бесплатные экскурсии

Записываться на них нужно по телефону

Сегодня, 28 августа, Севастополь присоединится ко Всероссийскому «Экскурсионному флешмобу».

В полдень начнутся бесплатные экскурсии как по улицам города, так и по музеям. Желание стать участниками акции выразили Константиновская батарея, 11-я береговая батарея, корабль-музей «Сметливый», театр имени Луначарского, библиотека имени Толстого, Севастопольский госуниверситет и эко-парк «Лукоморье».

Пройдут девять бесплатных обзорных экскурсий по центру города, по Балаклаве и Северной стороне.

Записаться на них нужно по телефонам туристско-информационного центра: +7-978-907-96-70 или 8-800-301-82-38.

Из-за антиковидных ограничений количество экскурсантов в каждой группе не должно превышать 15 человек.