В Севастополе с 21 апреля отключат отопление

Решение об окончании отопительного сезона было принято сегодня, 20 апреля, в ходе заседания правительства.

Как отметила и.о. директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская, сейчас среднесуточная температура не опускается ниже 13 градусов, поэтому есть все основания завершать отопительный сезон. Только в социальных учреждения еще будут поддерживать температуру.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что ему уже поступали обращения от жителей о том, что им уже слишком жарко в квартирах.

Напомним, в 2022 году отопительный сезон начался 21 октября.

Ольга Сурикова