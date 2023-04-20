Крымчанин хранил порох и взрывчатку для растопки печи

В Джанкойском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который хранил порох и боеприпасы.

Оперативники при осмотре помещения заброшенной фермы обнаружили цилиндрические трубки, внешне похожие на порох, конусообразный предмет и боеприпасы к гладкоствольному оружию.

Экспертиза показала, что цилиндрические трубки являются веществом бризантного действия гексогеном в смеси с порошкообразным порохом общей массой около 600 граммов.

Мужчина пояснил, что он нашел указанные предметы, и в дальнейшем планировал их использовать для растопки печи.

На него заведено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сейчас он находится на подписке о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ольга Сурикова