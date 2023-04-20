В Севастополе отменили парад на 9 МАЯ

Министерство Обороны России приняло решение не проводить в этом году парад на 9 мая в Севастополе. Об этом стало известно 20 апреля в ходе заседания правительства города.

«От командующего Черноморским флотом вчера вечером поступила информация о том, что Минобороны приняло решение о непроведении парада 9 мая в Севастополе», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он добавил, что на следующей неделе пройдет оргкомитет по подготовке к празднованию Дня Победы в Севастополе.

«Празднование в любом случае состоится, внимание уделять будем ветеранам. Соответствующие мероприятия в городе будут на различных площадках, в парках, скверах», — пояснил глава города.

Напомним, ранее об отмене парада в Крыму сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Ольга Сурикова