Известна дата повышения стоимости проезда в Севастополе

Севастопольские власти все-таки решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте с начала 2023 года. На правительственном портале появился приказ городского управления по тарифам от 12 января, в котором устанавливается новый тариф на проезд.

Теперь, как и анонсировалось, стоимость проезда и провоза багажа в городских автобусах, троллейбусах, катерах и паромах составит 30 рублей. При оплате Единой городской картой Севастополя (ЕГКС) — 24 рубля.

Жителям и гостям города осталось ездить по старым ценам 10 дней. Приказ вступит в силу 23 января.

Ольга Сурикова