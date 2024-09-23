В севастопольских школах массово преподают студенты

В школах Севастополя из-за нехватки кадров студенты педагогических вузов преподают уже начиная с третьего курса.

Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

По его словам, по направлению педагогика по целевой квоте сейчас обучается 40% студентов.

«Ребята идут учиться уже под контракты с конкретными школами. И по факту они с третьего курса все работают. Это и минус, конечно. Но с другой стороны, определенный плюс, потому что они педагогическую практику фактически с третьего курса уже получают в боевых условиях», — отметил Нечаев.

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Ольга Сурикова