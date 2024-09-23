В Севастополе представили нового начальника Роспотребнадзора

Сегодня, 23 сентября, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил о назначении новым руководителем Роспотребнадзора в Севастополе Дениса Смирнова.

По словам главы города, прежний глава ведомства Анна Мелюх вернулась работать в Керчь, а Смирнов прибыл из Джанкоя.

Напомним, Анна Мелюх была назначена на должность главы севастопольского отела Роспотребнадзора в сентябре 2021 года. Она сменила на этом посту Романа Проскурнина.

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Ольга Сурикова