Севастопольская делегация провела памятные мероприятия в Орле и направилась в Смоленск

Сегодня участники межрегионального патриотического проекта «Дороги Победы» провели памятные мероприятия в Орле. У стелы «Город воинской славы» прошёл митинг с участием вице-спикера севастопольского заксобрания Ильи Журавлёва, председателей Волгоградской и Орловской областных дум, ветеранов СВО, школьников и представителей молодёжных патриотических организаций.

Цветы возложили к монументам, почтили память павших в Великой Отечественной. Особым моментом стало участие детей с фотографиями своих дедов — фронтовиков.

Как отметил Журавлёв, память о подвиге предков объединяет поколения и остаётся частью национального кода. Следующей остановкой делегации станет Смоленск.

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