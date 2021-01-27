В Севастополе Росгвардия нашла взрывоопасные снаряды

В двух районах города

В Севастополе более ста снарядов и патронов времен Великой Отечественной войны обнаружили за один день взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН. Все находки были сделаны в Нахимовском и Балаклавском районах, сообщает пресс-служба Росгвардии города.

Несмотря на время, минувшее с окончания войны, часть найденных снарядов осталась взрывоопасной.

Первое сообщение поступило из поселка Учкуевка. Строители, занимающиеся там земляными работами, нашли старый боеприпас, в котором прибывшие на место специалисты опознали 76-миллиметровый артиллерийский советский снаряд военного времени. А через несколько часов в одном из садоводческих товариществ Балаклавы была обнаружена 82-миллиметровая минометная мина.

Эта находка спустя 80 лет заржавела, но своих взрывоопасных свойств, как определили специалисты, не утратила.

Третий вызов также поступил от жителей Балаклавского района. Снаряд найден при благоустройстве подъездных путей к парку «Патриот».

Под землей нашли сразу несколько 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, 82-миллиметровой мины, сорока минометных взрывателей, французской 60-миллиметровой минометной мины, многочисленных патронов к пистолету ТТ и винтовке Мосина, гранат Ф-1, РГД-33, снарядов калибра 76 и 150 мм и запала к гранате РГД-33.

Фото: пресс-служба Росгвардии