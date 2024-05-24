В Севастополе родители участников СВО смогут получать бесплатную юрпомощь

Сегодня на сессии Севастопольские депутаты приняли решение предоставить возможность получать бесплатную юридическую помощь близким родственникам участников СВО, а именно их родителям.

Ранее принималось решение о внесении и самих участников СВО в категорию граждан, имеющих право воспользоваться бесплатной юридической помощью.

Докладчик по данному вопросу прокурор Севастополя Андрей Шевцов отметил, что проектом закона предлагается предоставить получение бесплатной юридической помощи родителям, усыновителям участников СВО. Он отметил, что не во всех случаях родителей относят к членам семей наших военных, хотя именно они чаще всего нуждаются в юридической консультации при оформлении документов и льгот своих детей- участников СВО.

Закон принят депутатами сразу в двух чтениях.

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Ольга Сурикова