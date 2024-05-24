Виновник вчерашнего ДТП на улице Дениса Ракицкого понесет административную ответственность

Водителю грузового автомобиля Mercedes Benz, который не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом КАВЗ, грозит лишь административная ответственность.
Об этом рассказал адвокат Адвокатской палаты города Севастополя Сергей Гурин.
«Для виновника будет лишь административная ответственность за выезд на полосу встречного движения и за повреждение дорожного ограждения по ст. 12.33 КоАП . Также будет материальная ответственность за повреждение автобуса и ограждения. Если водитель грузовика официально трудоустроен, то платить будет его работодатель», — отметил Сергей Гурин.
Напомним, что 23 мая в 11:45 на улице Дениса Ракицкого произошло ДТП. После столкновения автомобиля Mercedes Benz с автобусом КАВЗ, который вез пассажиров по маршруту № 93, грузовой автомобиль продолжил движение и опрокинулся.
Анна Левина