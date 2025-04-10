В Севастополе родители первоклассников столкнулись с проблемами из-за штампов в свидетельствах

В Севастополе возникла путаница с зачислением детей в первый класс. Школы требуют штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении, но поставить его оказалось непросто. Автор Telegram-канала «Алиса против» поделилась подробностями, а полиция и власти дали свои комментарии.

Автор «Алисы против» рассказала: «Половина терминалов не работает, экраны с номерами талонов тоже выключены, а на горячей линии никто не отвечает. Сегодня, в среду, людей было меньше, но все равно все толпятся в живой очереди». По её словам, родители узнали о дополнительных днях приёма — средах и субботах — через секретные чаты. Она советует брать с собой чистые бланки заявлений, копии и оригиналы документов, а ещё ехать туда, где меньше людей, например, на Северную сторону.

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Полиция подтвердила: с 1 апреля школы требуют штамп из-за новых правил. Заместитель начальника миграционного отдела Дмитрий Воронов объяснил: «По средам и субботам с 9 до 18 на улице Паршина, 29, мы будем ставить штампы только детям. Нужны паспорт родителя, свидетельство о рождении и, если есть, документы второго родителя». Он добавил, что те, кто записался заранее, получат услугу по талонам.

Директор Департамента образования Максим Кривонос успокоил: «Если штампа нет, заявление на Госуслугах будет «на рассмотрении». Документы в школу можно принести до 30 июня. Даже в последний день ребёнка зачислят по прописке». Родители советуют не паниковать, но готовиться заранее: проверять документы и искать места с меньшими очередями.

Напомним, Госдума приняла закон о зачислении в школы детей мигрантов знающих русский язык. Теперь детей мигрантов, которые не знают русского языка, запрещено зачислять в школы. Для определения уровня знаний будут проводить бесплатное тестирование. Тест разработает Рособрнадзор. В школу также не примут детей тех, кто находится в России незаконно.

Дмитрий Островский

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