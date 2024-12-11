Госдума приняла закон о зачислении в школы детей мигрантов знающих русский язык

Теперь детей мигрантов, которые не знают русского языка, запрещено зачислять в школы. Для определения уровня знаний будут проводить бесплатное тестирование. Тест разработает Рособрнадзор.

В школу также не примут детей тех, кто находится в России незаконно.

Авторы законопроекта уверены, что низкий уровень знания русского языка не только осложняет освоение материала в школе, но становится настоящим стрессом для ребенка, который должен коммуницироваться со сверстниками.

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Анна Левина