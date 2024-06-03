В Севастополе фирма оштрафована на 500 тыс. рублей за попытку дать взятку в размере 100 тысяч рублей.

Установлено, что в сентябре 2022 года для содействия в сокрытии имущества и денежных средств ООО «Объединение Вип Класс» от налогообложения должностному лицу налоговых органов через посредника была передана взятка. В общей сложности в интересах предприятия посреднику перечислено 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мировой судья Гагаринского судебного района Севастополя оштрафовал фирму на 500 тыс. рублей.

Кроме того, на рассмотрении Гагаринского райсуда находится уголовное дело по обвинению сотрудника коммерческой организации в даче взятки, а уголовное дело по факту ее получения расследуется.

Напомним, в отношении двух сотрудников Севастопольского лесничества возбуждено уголовное дело. Инспекторы получали взятки от лесников, которые незаконно вырубали лес в Балаклавском районе.

Ольга Сурикова

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