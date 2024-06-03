В Думу внесен законопроект о сокращении рабочей недели для матерей с двумя и более детьми

Такие меры не приведут к значительным последствиям для рынка труда, но при этом женщины получат больше свободного времени, которое они смогут использовать по своему усмотрению.

«Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю. При этом такая продолжительность рабочего времени применима только в том случае, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ», — говорится в пояснительной записке.

Группа депутатов от фракции ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий установление для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов.

Авторы законопроекта утверждают, что действующие льготные меры практически полностью игнорируют женщин с двумя детьми. Согласно Всероссийской переписи населения 2020 года таких женщин в стране 17,958 млн. Они являются основой для продуктивной демографической политики.

«Мы очень сильно не учитываем ту особую эмоциональную и физическую нагрузку, которую берет на себя мать. В детский сад, в школу на родительское собрание, в поликлинику — все это на хрупких женских плечах. Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны», — заявил Леонид Слуцкий.