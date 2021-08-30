Сколько в Севастополе стоит подготовить ребенка к школе

Нелегкие и недешевые сборы

Всего через пару дней для всех школьников прозвенит Первый звонок. Дети настраиваются на учебу с 1 сентября, а родители подбивают итоги, во сколько им обошлась в этом году подготовка к школе.

Серьезным подспорьем для многих стала инициированная президентом Владимиром Путиным единоразовая выплата родителям школьников. Она составила 10 тысяч рублей и уже 2 августа многие, кто вовремя и правильно подал заявление, смогли ее получить.

Мы поинтересовались у некоторых мам, во сколько им обошлись традиционные сборы к началу учебного года и какую часть расходов покрыла президентская помощь.

Впервые со сборами к школе столкнулась наша читательница Дарья. Ее сын идет в 1 класс. Им повезло, строго введенной школьной формы у них нет, поэтому отталкивались от общепринятых правил: темный низ, белый верх.

Костюм фирмы H&M — пиджак и брюки — обошелся в 4 тысячи рублей, портфель в 3 750 рублей и туфли за 2,5 тыс. рублей. Белая рубашка обошлась в 700 рублей Итого на одежду ушло около 12 тысяч рублей. Плюс еще и сборы на физкультуру: Спортивный костюм — 2,8 тыс. рублей, кроссовки —2,5 тыс., и две белые футболки по 500 рублей.

Канцелярские принадлежности покупали по списку, получилось около 3 тысяч рублей.

Более серьезные суммы получились у мамы Юлии, у нее двое деток идут в 4й класс. Собрать полный комплект формы, которая у них в классе закреплена и рекомендуют покупать в одном магазине, ей обошлось для девочки в 17 тысяч. Так, стоимость одной рубашки от 1,5 до 2 тысяч. Брюки — 1,6 тыс, пиджак — 3 тыс, сарафан — 2,8 тыс., Юбка — 2,3 тыс. Рубашек она покупала по несколько: и белых парадных, и повседневных.

Рюкзак для девочки стоил — 5 тыс. рублей, обувь повседневная+спортивная — 9 тысяч. Канцтоваров накупили на 5 тысяч рублей. В среднем ей сборы на одного ребенка ежегодно обходятся в 55-60 тысяч рублей. Так как, кроме вышеназванных товаров, сразу нужно покупать и большое количество сопутствующих вещей: лосин, колгот, футболок, сменной обуви.

Юля отметила, что она старается брать детям рубашки покачественнее, потому что в Севастополе в сентябре еще жарко, ребенок начнет потеть и синтетическая ткань будет доставлять ему дискомфорт. По такому же принципу она выбирает и обувь.

Напомним, в начале лета мы писали, во сколько обходились этим летом сборы в детский лагерь.

Ольга Сурикова