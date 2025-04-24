В Севастополе откроется фотовыставка ко Дню танца

В преддверии Международного дня танца, который отмечается 29 апреля, Севастопольский центр культуры и искусств приглашает жителей и гостей города на персональную фотовыставку Анны Корниловой под названием «Остановись, мгновение…».

Торжественное открытие состоится 25 апреля в 15:00 в фойе СЦКиИ. Выставка проводится второй год подряд и уже стала традицией. В экспозиции — эмоциональные снимки с выступлений севастопольских танцевальных коллективов: Государственного ансамбля танца «Черное море» и Образцовой хореографической студии с одноимённым названием.

«Концертная и театральная съемка — это всегда вызов: ограниченное пространство, динамичные движения, переменчивый свет. Но когда удаётся поймать нужный момент, понимаешь, что смог передать магию танца», — делится автор выставки Анна Корнилова.

Фотовыставка продлится до 27 апреля. Вход свободный.

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