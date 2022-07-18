В Севастополе рецидивист спровоцировал драку в баре, чтобы ограбить посетителя

Знал, как раздобыть денег
В Севастополе оперативники задержали мужчину, который обвиняется в ограблении посетителя бара. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.
Установлено, что 40-летний мужчина, находясь в питейном заведении, намеренно спровоцировал конфликт с одним из посетителей, во время потасовки сорвал с его шеи золотой кулон, а затем скрылся.
Похищенное он сбыл, а вырученные деньги потратил на свои нужды.
На него заведено уголовное дело за грабеж, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, житель Севастополя, оставив ключ в дверях дома, что стоило ему всех золотых украшений в доме.
Ольга Сурикова