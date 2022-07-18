Погода в Севастополе на неделю

Без сюрпризов
В Севастополе, 18 июля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью 18…20°, днем 24…26°.
Во вторник, 19 июля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью 16…18°, днем 26…28°.
В среду, 20 июля, также переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.
В четверг, 21 июля, осадков не ожидается. Температура днем будет 24…26°.
В пятницу, 22 июля, будет аналогичная солнечная погода.
И на выходных, 23-24 июля, осадков синоптики не обещают.
Температура будет держаться на уровне 27…29°.