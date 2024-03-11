Развожаев заверил, что деньги на подготовку медиков в СевГУ будут выделены

Губернатор Михаил Развожаев назвал «странной» дискуссию о нехватке денег на новый набор подготовки медиков институте СевГУ. Данная тема, напомним, обсуждалась в ходе последней сессии Заксобрания во время доклада ректора вуза Владимира Нечаева.

«Осенью будет набор. Деньги соответствующие мы доведем. Это не разовая акция была. Только нужно определиться с больницами, которые будут себе заказывать специалистов», — подчеркнул Развожаев.

Сейчас, по его словам, над этим вопросом работает бюджетная комиссия.

Ольга Сурикова