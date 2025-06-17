В Севастополе решили построить заново «Дом Кондакова»

Как уже сообщалось, сегодня в Севастополе на градсовете был одобрен проект комплексного развития территории вокруг ЦКБ «Черноморец». Главной новостью стал предложенный городскими властями для инвестпроекта снос здания «Детского мира».

Проектировщиком проекта выступило ООО «АПБ «Основа». В презентации его директор Максим Стрецкис подчеркнул, что «Дом Кондакова» является великолепным образцом севастопольской архитектуры, которая должна сменить старое советское здание «Детского мира», построенное тогда только из соображений экономии. В возрожденном Доме предлагается открыть точку общественного питания — ресторан в стиле XIX века, как это было до революции, или кондитерскую.

В ходе обсуждения директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев заметил, что предлагаемый объект смотрится скорее «как игрушка» — «не масштабен» и не вписывается в окружение.

На его замечание проектировщик предложил посмотреть на всю застройку под другим углом и тогда раскроется, по его словам, динамика улицы.

«Вот, если посмотреть на динамику силуэта, на то, как работает совместно вся улица с музеем им.Крошицкого и ЦКБ «Черноморец», то мы можем увидеть, что вот это понижение плавное, а потом возрастание, оно сохраняется за счет Синопской лестницы», — пояснил Стрецкис, добавив, что раньше просто привычнее было смотреть на исторических фотографиях проспект Нахимова как на единые склеенные здания, как цельный фасад только с калитками.

Также, добавил он, «мы получим с улицы Айвазовского очень хорошую историю, когда мы поднимаемся и мы видим, как ориентир «Дом Кондакова». Когда мы говорим о восстановлении Артбухты, и о том, что у нас создается культурный кластер, то это создает логическое завершение перехода к Большой Морской».

К тому же новый объект, добавил он, закроет хоздвор и подпорную стену.

В завершении обсуждения было подчеркнуто, что сроков реализации представленного КРТ пока нет, а сама подготовка к реализации непосредственно механизма КРТ небыстрая.

И.о. вице-губернатора Максим Жукалов, комментируя планы на выкуп, в том числе здания «Детского мира», пояснил: «В данном случае идет аналогия с изъятием объектов недвижимости и земельных участков для государственных нужд по рыночной стоимости». Эта процедура может занять месяца три-четыре.

Идеология проекта, по его словам, заключается в том, чтобы «убрать десонирующие объекты, которые по предмету охраны исторического поселения не соответствуют окружающей застройке».

Ольга Сурикова

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