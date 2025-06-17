В Севастополе проводили в последний пусть снайпера, погибшего на СВО

В Севастополе простились со снайпером, рядовым Станиславом Григорьевичем Хачатряном.

Станислав Григорьевич родился в Донецке. В 2014 году вместе с семьёй переехал в Севастополь, окончил школу №26. С детства увлекался спортом, серьезно занимался футболом и спортивным скалолазанием.

После школы Станислав Григорьевич прошёл военную службу по призыву в одной из воинских частей Южного военного округа. Он мечтал посвятить себя военной службе, заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Станислав Григорьевич Хачатрян погиб в бою на Херсонском направлении.

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