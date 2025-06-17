В Севастополе рассматривается расширение проекта превращения ЦКБ «Черноморец» в гостиничный комплекс

Прямо сейчас градсовет рассматривается проект превращения ЦКБ «Черноморец» в гостиничный комплекс с новым проектом комплексного развития территории.

В повестке этот вопрос значился следующим образом: «О комплексном освоении территории и приспособлении для современного использования по адресу: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.1/пр. Нахимова, д.21, д.19, Воронина д.10.»

В своем вступительном слове губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что сейчас речь идет не просто о реконструкции ЦКБ, а о комплексном преобразовании всей территории, всего квартала. Проект КРТ планируется затем выставить на торги.

Речь, по его словам, идет и «советском здании «Детского мира» и «совершенно малопрезентабельном здании по улице Воронина».

«Город подготовил техническое задание, как можно было бы комплексно трансформировать всю эту территорию с максимальным подчеркиванием ее исторической сущности, достоинств, наиболее интересных, которые были на этой территории, и с максимальной пользой, в этом смысле для будущего позиционирования центральной части города», — отметил Развожаев, добавив, что реализовать это техническое задание предложено инвестору, который хочет на этом месте построить гостиницу.

Ранее главные споры были вокруг нового гостиничного комплекса, который должен появится в исторической части города.

Напомним, здание ЦКБ «Черноморец», как уже сообщалось, сменит свой профиль и будет перестроено в премиальный отель. Рядом с ним планируется построить пятиэтажное здание гостиничного комплекса.

Ольга Сурикова

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