В Севастополе решается судьба земли под демонтированным дельфинарием в Артбухте

После демонтажа дельфинария в Артбухте, севастопольцам интересно, что же появиться на его месте.

Как ответили телеканалу «Первый Севастопольский» в департаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя, решение будет принято после проведения обследования и полной уборки территории.

«В настоящее время ГУП «Центр эффективного использования собственности города» проводятся мероприятия в части обследования сетей и определения работоспособности систем электро-, водоснабжения и водоотведения, а также принимаются меры по уборке и очистке территории и обеспечению сохранности объекта до принятия собственником соответствующего решения по использованию государственного имущества.

После выполнения всех работ будет принято решение о дальнейшей эксплуатации данного имущества», — заявили в ведомстве.

В Департаменте указали, что с предыдущим арендатором — владельцем «Страны дельфинии» договор был расторгнут по решению суда. Следом начался процесс возврата территории, на которой он находился, городу.

Перед передачей объекта общество с ограниченной ответственностью «Страна Дельфиния» самостоятельно демонтировало ограждения, насосы, зал для зрителей и постройки хозяйственно-бытового назначения, говорится в ответе.

Субарендаторы, работавшие в торговых павильонах и места общепита, были также вынуждены покинуть территорию из-за задолженности своего непосредственного арендодателя по договорам субаренды, добавили в ДИЗО.

Ранее сообщалось , что в 2020 году Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой были выявлены нарушения в деятельности дельфинария. В частности, эксплуатация акватории Черного моря, а также забор и сброс воды производится «без оформления соответствующих разрешительных документов».