В Севастополе решается судьба земли под демонтированным дельфинарием в Артбухте

После демонтажа дельфинария в Артбухте, севастопольцам интересно, что же появиться на его месте.
«В настоящее время ГУП «Центр эффективного использования собственности города» проводятся мероприятия в части обследования сетей и определения работоспособности систем электро-, водоснабжения и водоотведения, а также принимаются меры по уборке и очистке территории и обеспечению сохранности объекта до принятия собственником соответствующего решения по использованию государственного имущества.
После выполнения всех работ будет принято решение о дальнейшей эксплуатации данного имущества», — заявили в ведомстве.
В Департаменте указали, что с предыдущим арендатором — владельцем «Страны дельфинии» договор был расторгнут по решению суда. Следом начался процесс возврата территории, на которой он находился, городу.
Перед передачей объекта общество с ограниченной ответственностью «Страна Дельфиния» самостоятельно демонтировало ограждения, насосы, зал для зрителей и постройки хозяйственно-бытового назначения, говорится в ответе.
Субарендаторы, работавшие в торговых павильонах и места общепита, были также вынуждены покинуть территорию из-за задолженности своего непосредственного арендодателя по договорам субаренды, добавили в ДИЗО.
Кроме того, пишет ведомство, часть имущества дельфинария, а именно: забор, насосы, оборудование для фильтрации воды, зал для зрителей, а также иные постройки хозяйственного-бытового назначения находятся на гидротехническом сооружении – набережная №152, которая является собственностью города в лице ДИЗО города и закреплено за ГБУ «Парки и скверы».
Ольга Сурикова