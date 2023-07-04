В Севастополе в море за неделю спасли 5 человек

Севастопольское главное управление МЧС отчиталось об итогах своей работы за прошедшую неделю — с 26 июня по 2 июля.
За этот период сотрудники подразделения совершили 75 боевых выездов.
На территории региона в этот период произошло 16 техногенных пожаров. Погибших, пострадавших нет.
Силы МЧС России реагировали на 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 10 человек. Погибших нет.
В горнолесной местности 2 происшествия, 2 человека спасены, погибших нет.
При этом в акватории региона зарегистрировано одно происшествие. Спасено 5 человек, погибших нет.
Ольга Сурикова