В Севастополе в море за неделю спасли 5 человек

Севастопольское главное управление МЧС отчиталось об итогах своей работы за прошедшую неделю — с 26 июня по 2 июля.

За этот период сотрудники подразделения совершили 75 боевых выездов.

На территории региона в этот период произошло 16 техногенных пожаров. Погибших, пострадавших нет.

Силы МЧС России реагировали на 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 10 человек. Погибших нет.

В горнолесной местности 2 происшествия, 2 человека спасены, погибших нет.

При этом в акватории региона зарегистрировано одно происшествие. Спасено 5 человек, погибших нет.

Ольга Сурикова