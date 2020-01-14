В Севастополе ремонтируют вторую часть моста на пр. Гагарина

Работы по реконструкции моста через суходол в Карантинной балке начались в сентябре прошлого года в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новая, достроенная часть моста готова, по ней с декабря 2019 года ходит транспорт. В настоящее время строители ремонтируют покрытие на старой части моста.

Мост в Карантинной балке был построен 50-х годах и с тех пор не ремонтировался. Кроме реконструкции моста рабочие меняют водопроводные сети и сети связи.

Длина моста через суходол — 37 метров. Ожидается, что после расширения моста до четырех полос значительно сократятся автомобильные пробки между остановками ул. Галины Петровой и ул. Дмитрия Ульянова.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)