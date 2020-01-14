Севастопольские спасатели помогли попавшим в ДТП женщине и подростку

14 января днем на трассе «Севастополь -Ялта» произошло дорожно-транспортное происшествие в районе спуска к селу Хмельницкое.

Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В микроавтобусе находился один пострадавший, в автомобиле — трое, в том числе подросток 15 лет.

Спасатели МЧС извлекли из салона женщину, у нее обнаружили множественные переломы.

Подростку тоже потребовалась помощь: его нога оказалась зажатой внутри автомобиля. Спасатели произвели деблокировку и также передали его службе 103. Пострадавшие

доставлены в лечебные учреждения Севастополя.

От МЧС в ликвидации последствий ДТП были задействованы 4 человека личного состава и одна единица техники. На месте происшествия также работали сотрудники ГИБДД, полиции и скорой помощи.

По материалам пресс-службы МЧС России по г. Севастополю (и фото)