Коронавирусная сводка за сутки в Севастополе

Заболеваемость остановилась на одном уровне

В Севастополе по состоянию на 27 ноября зарегистрированы 253 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

599 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 86 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 095 человек.

В настоящий момент выздоровели 43 401 человек, 1 658 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 27 ноября сделали прививку от коронавируса 238 322 человека. Второй этап вакцинации прошли 208 384 жителя региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения – это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 27 ноября поступило более 274 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.