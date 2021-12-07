В Севастополе разыскивают водителя, сбившего пешехода на Колобова

Точной информации об автомобиле нет

В Севастополе 4 декабря примерно в 7:50 на улице Колобова в районе дома № 34/1 неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ГАИ ищет возможных свидетелей.

В пресс-службе городского УМВД уточнили, что удалось выяснить, что автомобиль был красного цвета, предположительно ВАЗ.

Пешеход получил травмы и был доставлен в городскую больницу.

«С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 73 84 00, 73 84 01 или группы розыска – 73 84 28», — указали в ведомстве.

Напомним, недавно рядом, на повороте с улицы Колобова, женщина сбила восьмилетнего мальчика.

Ольга Сурикова