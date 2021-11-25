В Севастополе женщина сбила на пешеходе восьмилетнего мальчика

Ребенок в больнице

В Севастополе вечером 24 ноября женщина сбила восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло в 17:55 на проспекте Октябрьской Революции в районе дома 89 Г.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок доставлен в детскую городскую больницу», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Она уточнила, что полиция изучает видео, размещенное в интернете, на котором запечатлено ДТП, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, Напомним, 6 мая на регулируемом пешеходном переходе в районе площади 50-летия СССР был сбит подросток. Мальчик скончался в больнице.

Ольга Сурикова

Фото: читатели «Севкора»