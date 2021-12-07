Путин увеличил МРОТ

На тысячу рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 году до 13 890 рублей в месяц.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — говорится в законе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого размер МРОТ в России составлял 12 792 рублей в месяц

Напомним, в Севастополе был установлен минимальный размер прожиточного минимума на 2022 год. Для трудоспособного населения 13 026 рублей, для пенсионеров 10 027 рублей и для детей 12 766.

Ольга Сурикова