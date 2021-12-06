Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступает против объединения Крыма и Севастополя. Об этом «Севкору» сообщила его пресс-секретарь Татьяна Баева.

«Михаил Владимирович уже высказывался на этот счёт. С тех пор ничего не изменилось», — отметила Баева, сославшись на позицию Развожаева озвученную им на пресс-конференции в октябре 2019 года.

Тогда глава города заявил журналистам, что считает существование Крыма и Севастополя в виде отдельных субъектов РФ единственно возможным вариантом.

«Я считаю, что в 2014 году принято оптимальное и единственно возможное решение», — сказал Развожаев в ответ на вопрос журналистов о том, считает ли он возможным объединение двух субъектов.

В то же время сегодня РИА Новости процитировали сенатора от Крыма Сергея Цекова, который считает, что Крым и Севастополь должны стать единым субъектом.

Его поддержал председатель Комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, который предложил провести референдум по вопросу объединения двух субъектов.

А вот сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева напомнила, что даже в царское время Севастополь не входил в состав Таврической губернии.

Дарья Тимофеева

Фото: соцсети Сергея Аксенова