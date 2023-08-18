В Севастополе разыскивают виновников ДТП: мопедиста и самокатчика

Госавтоинспекция Севастополя устанавливает очевидцев ДТП, произошедших в минувшее воскресенье, 13 августа.

В этот день около 00:25 часов в районе дома № 158А по проспекту Генерала Острякова, возле кафе, неустановленный водитель, управляя неустановленным мопедом (мотоциклом), сбил 25-летнего мужчину. После чего скрылся с места ДТП. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

В этот же день, около 09:15 часов в районе дома № 14 по улице Адмирала Юмашева некий водитель электросамоката сбил 72-летную женщину и скрылся с места происшествия. Пенсионерку с травмами различной степени тяжести госпитализирована в больницу, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Полиция разыскивается свидетелей ДТП. Очевидцев происшествий просят позвонить по телефону: +7 978 641 72 50.

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Ольга Сурикова