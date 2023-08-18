Экс-чиновник Севастополя стал участником дебоша в самолете

Экс-руководитель департамента общественных коммуникаций Севастополя Иван Чихарев засветился в прессе с нелицеприятной стороны. СМИ пишут, что он дебоширил на борту самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.

Якобы причиной агрессивного поведения бывшего севастопольского чиновника стала его несогласие занимать среднее кресло в самолете: из-за этого он отказывался застегивать ремень безопасности, конфликтовал с соседями по креслам и бортпроводниками. В результате чего полицией Владивостока на него был составлен административный протокол.

В беседе с ForPost Иван Чихарев признал, что инцидент действительно имел место 13 августа, но изложил свою версию произошедшего.

По его словам, ему и правда не только досталось место посередине, но и соседи крепкого телосложения. Пытаясь отодвинуться от пассажирки, Иван Чихарев потревожил соседа с другой стороны. В отместку тот начал выражаться вслух и сыпать угрозами.

В перепалку вынуждены были вмешаться бортпроводники. Так случилось, что сложилось впечатление, что виноват во всем именно бывший сотрудник правительства города-героя.

«Иван Чихарев подчеркнул, что с админпротоколом не согласен, и подписал его только в силу усталости после долгих перелетов и нервных нагрузок из-за конфликта, желая поскорее добраться до гостиницы и отдохнуть», — написало издание.

Ольг Сурикова