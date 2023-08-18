В Севастополе проводится проверка по факту инцидента, в котором пострадал участник СВО

Полиция Севастополя проводит проверку по факту произошедшего в садоводческом товариществе «Фиолент» ночью 11 августа.

В альтернативных СМИ появилась информация о том, что в одном из СТ Фиолента напали на участника СВО, который три дня как вернулся с линии соприкосновения. Автор рассказала приложил видео произошедшего.

В полицию обратился друг пострадавшего, он рассказал, что его 47-летнего приятеля избили двое неизвестных.

«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, изъяты и изучаются записи с камеры видеонаблюдения, мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ольга Сурикова