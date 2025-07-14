В Севастополе к палаточникам в Чернореченском каньоне может нагрянуть проверка с автоматами

В Севастополе усилили контроль за посещением лесов. В регионе сохраняется самый высокий — V класс пожарной опасности. Севприроднадзор и подведомственные учреждения проводят постоянно проверки. И помощь им оказывают коллеги из смежных департаментов и правоохранительных органов.

Как все серьезно можно увидеть на фото правительства Севастополя.

Особое внимание Севприроднадзор обращает на запрет посещения Чернореченского каньона, который относится к зоне строго ограниченного пользования заказника «Байдарский».

За разведение костров, установку палаток и нахождение в зоне строго ограниченного пользования предусмотрен штраф.

Также ведомство бьет тревогу по поводу случаев организации коммерческих туров в закрытые зоны, в том числе с участием детей.

Отсутствие согласования маршрутов с МЧС и невозможность оперативно оказать помощь в случае ЧП создают прямую угрозу жизни и здоровью участников таких мероприятий.

Севприроднадзор призывает ответственно относиться к соблюдению природоохранного законодательства.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя