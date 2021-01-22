В Севастополе разыскивается 10-летня девочка

Информацию распространили судебные приставы

В Севастополе разыскивается 10-летняя Даниэла Тсаили. По информации судебных приставов, девочка была незаконно перемещенная на территорию России своей матерью.

«Отделением судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Севастополю разыскивается Тсаили (Цайли) Даниэла 06.08.2010 г.р., незаконно перемещенная на территорию Российской Федерации матерью Гусаковой (Тсаили) Ольгой Михайловной 09.08.1984 г.р.», — сказано в сообщении пресс-службы городского Управления ФССП.

Судебные приставы просят при установлении местонахождения разыскиваемых сообщить по следующим телефонам:

— отделение судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Севастополю (8692) 53-92-94,

— дежурная часть УФССП России по Севастополю (круглосуточно) (8692) 53-93-13; +7(978) 57-55-668.

Фото: УФССП России по Севастополю