В горхоз Симферополя пришли с обыском

Оперативные действия проводят сотрудники отдела экономической безопасности

В департаменте городского хозяйства администрации Симферополя 21 января начались обыски и выемки документов. Оперативные действия проводятся сотрудниками отдела экономической безопасности полиции, сообщает Крыминформ со ссылкой на свои источники.

«В помещениях департамента городского хозяйства проводятся оперативно-следственные мероприятия. Их ведут сотрудники отдела экономической безопасности», – рассказал источник.

По информации СМИ, начальник ДГХ Евгений Маляров находился на месте.

При этом глава администрации Симферополя Елена Проценко находится на больничном.

Ольга Сурикова