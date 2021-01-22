Крым

В горхоз Симферополя пришли с обыском

22-01-2021
админ
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Оперативные действия проводят сотрудники отдела экономической безопасности

В департаменте городского хозяйства администрации Симферополя 21 января начались обыски и выемки документов. Оперативные действия проводятся сотрудниками отдела экономической безопасности полиции, сообщает Крыминформ со ссылкой на свои источники.

«В помещениях департамента городского хозяйства проводятся оперативно-следственные мероприятия. Их ведут сотрудники отдела экономической безопасности», – рассказал источник.

По информации СМИ, начальник ДГХ Евгений Маляров находился на месте.

При этом глава администрации Симферополя Елена Проценко находится на больничном.

Ольга Сурикова

 

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