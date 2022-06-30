В Севастополе можно пройти бесплатный курс по оказанию первой помощи

Полезен в критических ситуациях

В Севастополе Центр общественного здоровья и медицинской профилактики и общественное движение «Волонтеры-медики» проводят бесплатный курс по оказанию первой помощи.

Специалисты могут научить действиям, необходимым при обмороке, инфаркте и инсульте, утоплении, травме, кровотечении, а также правилам проведения сердечно-легочной реанимации.

Организаторы рассказывают, что прохождение курса «Первая помощь» позволит оказывать своевременные грамотные действия в непредвиденных ситуациях.

Обучение состоит из двух частей. В первой участники получают теоретические знания, во второй — отрабатывают навыки на практике.

«Мы отрабатываем навыки в безопасной обстановке, в будущем это позволит оперативно и правильно действовать в экстренной ситуации и спасти жизнь человеку. Наша задача – научить человека правильно реагировать на экстренные ситуации и организовывать помощь пострадавшему до приезда специалистов», — отметил врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Севастополя Николай Злодеев, передает пресс-служба правительства города.

Занятия пройдут 6, 13 и 20 июля с 16:00 до 20:00 в волонтерском штабе «Мы вместе — Севастополь» на улице Ленина, 39. 6 июля пройдет лекция об оказании первой помощи при травме, 13 июля — о первой помощи при кровотечении, 20 июля — о правилах проведения сердечно-легочной реанимации.

Присоединиться к занятиям могут все желающие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Слушатели, которые проходят курс с самого начала, получат сертификаты.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя