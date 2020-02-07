В Севастополе развивают промышленное рыболовство

В Севастополе развивают морское рыболовство, рыбопереработку, а также выращивание аквакультыры (мидии, устрицы), разводят осетровые породы рыб.

За 2019 год севастопольскими предприятиями в Азово-Черноморском бассейне добыто 29,46 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что на 17,3% выше, чем за 2018 год.

За прошлый год севастопольские предприятия экспортировали 108,351 тонн рыбы.

В севастопольской акватории Чёрного моря сформированы 10 рыбоводных участков общей площадью 565,6 га, 7 из них уже переданы в пользование субъектам хозяйствования.

Главная проблема отрасли — старые рыболовецкие суда и оборудование. За 2016-2019 годы на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки государство выделило 78,76 млн рублей.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: newtariffs.ru