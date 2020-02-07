Какую помощь севастопольская семья может получить от государства

По данным всероссийского опроса только 47 % респондентов знают о мерах социальной поддержки семей с детьми.

В этом году размеры пособий были проиндексированы. Единовременная выплата при рождении ребенка составляет 18 тысяч рублей. С февраля 2020 года ежемесячная выплата по уходу за ребенком (до достижения им 1,5 лет) составит 3375 рублей, на второго и последующих детей — 6751 рубль . Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу, составит 12219 рублей.

Подробнее о начислении пособий и мерах социальной поддержки одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям можно почитать тут.

В 2020 году впервые в Севастополе можно будет оформить региональный материнский капитал, его сумма — 100 тысяч рублей.

Право на него имеют семьи, в которых сумма среднедушевого дохода ниже величины двух с половиной прожиточных минимумов (примерно 25 тысяч рублей).

Подать заявление могут женщины, родившие второго ребенка начиная с 1 января 2019 года, (также родившие третьего ребенка начиная с 1 января 2019 года, при условии, что они не воспользовались правом на региональный материнский капитал в связи со смертью второго ребенка; родившие первого ребенка начиная с 1 января 2019 года, при наличии усыновленного ребенка на момент рождения).

Региональный материнский капитал будет предоставляться независимо от наличия у женщины права на другие виды государственной поддержки. Подать заявление на региональный капитал можно, когда ребенку исполнится 1 год, в районное управление труда и социальной защиты. Тратить средства регионального материнского капитала можно по своему усмотрению.

В послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, если доход на члена семьи ниже прожиточного минимума (примерно 12 тысяч рублей). Пособие составит половину прожиточного минимума (примерно 6 тысяч рублей).

В данный момент разрабатывается механизм начисления и получения пособий. Подать заявление на пособие можно будет уже летом 2020 года, при этом начисляться оно будет с 1 января 2020 года.

С 2016 года в Севастополе работает программа по заключению социального контракта. Для малоимущей семьи или одинокого гражданина разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации с целью повысить доходы и улучшить качество жизни. Максимальный размер единовременной помощи — 90 тысяч рублей, максимальный размер ежемесячной помощи — 7,5 тысяч рублей (выбирается один из вариантов). На данный момент социальные контракты в Севастополе заключили 5 семей. Они получили помощь на развитие фермерского хозяйства, на повышение квалификации и развитие деятельности ИП.

Севкор